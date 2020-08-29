Erdoğan: Firmalarımız salgın döneminde güvenilirlikleriyle öne çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenenek, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "200 milyon liralık bir yatırımla hayata geçen ve yılda 40 bin kişiye 400 bin saat ücretsiz eğitim verebileceğimiz bu merkezle inşallah rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız." dedi.

"Salgın şartlarına rağmen ne özel sektörümüz ne de kamu kuruluşlarımız yatırımlarına ara verdi." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Firmalarımız salgın döneminde kaliteli ürünleriyle rekabetçi fiyatlarıyla hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle öne çıktı.

İnşallah dünya genelinde salgının etkileri azalıp, taşlar yerli yerine oturdukça, Türkiye'nin yakaladığı ivmenin hızı daha da artacaktır."

"Müteşebbislerimizi bürokrasinin ataletine bırakmadığımız gibi faiz lobisinin acımasızlığına da hiçbir zaman terketmedik." ifadesini kullanan Erdoğan, "Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmeye kararlıyız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İyi çalışılmış, özgün ve öncü bir teşvik sistemiyle daima üreticimizin yanında olduk." dedi.

Bugün itibarıyla organize sanayi bölgesi olmayan hiçbir ilin kalmadığını belirten diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "85 teknoparkımız 1607 Ar-Ge ve tasarım merkezimizle yeni teknolojileri geliştiren ülke idealimize bir adım daha yaklaştık." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece ihracatımızı artırmakla kalmadık, aynı zamanda ihracatımızın kompozisyonunu da değiştirdik. Özellikle düşük teknolojili ürün ihracatına dayalı yapıdan orta-yüksek teknolojili bir üretim yapısına geçtik." dedi.

Erdoğan, "Ülkemizin dört bir yanında yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA