Erdoğan: Fırsatçılıkla ülkemizi can evinden vuranları unutmayız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır AK Parti il teşkilat yemeğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Biz bu sıkıntıyı çözdük, çözeriz ama fırsatçılık yaparak ülkemizi adeta can evinden vuranları da unutmayız." ifadesini kullandı.

Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin ihtiyaçları, Diyarbakır halkının talepleri ve tercihleri doğrultusunda en isabetli adaylarla seçime girecek, Allah'ın izniyle neticeyi de alacağız. Bizim hiçbir zaman kişilerle, şahıslarla, isimlerle işimiz olmadı. Biz hep inancımızın, davamızın, milletimizin yolunu takip ettik. Diyarbakır'da da bu yol bizi nereye çıkartırsa oraya gideceğiz." dedi..

Kurdaki dalgalanma

Kurdaki dalgalanmaya ilişkin gereken tedbirlerin alındığını belirten Erdoğan, "Mekanizmaları oluşturduk, irtibatları kurduk ve durumu kısa sürede kontrol altına aldık. Önceliğimiz, üretimi, ihracatı, istihdamı yeniden şaha kaldırmaktır." diye konuştudı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2018, 19:01