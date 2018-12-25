Erdoğan Hulusi Akar'a kürsüden sahip çıktı

AK Parti grup toplantısında konuşan cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(CHP'li Özel'in Akar'a yönelik sözleri) Bu ülkede 40 yılı aşkın, silahlı kuvvetlerimizde görev yapmış, şu anda da Milli Savunma Bakanlığı yapan bir kabine mensubu arkadaşımıza kalkıp da bu şekilde saldırma hakkına bunlar sahip değil." dedi.

Akar- Özel kavgası

18 Aralık tarihinde TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel arasında tartışma çıkmıştı.

Özel, Akar'ın, Türk askerinin başına çuval geçirten ABD'li komutan Odierno'dan, üstün liyakat madalyası aldığını öne sürdü. Özgür Özel, "rejime kast eden anayasa değişikliği" hayata geçmek üzereyken, bununla ilgili muhalefet partileri aday arayışındayken, MİT Başkanı ile birlikte helikopterle bir önceki cumhurbaşkanının bahçesine inip, "o seçime apoletlerin, militarizmin gölgesini düşüren" birinin Milli Savunma Bakanlığından bahsettiklerini savundu.

Akar, 15 Temmuz darbe girişimi gecesine yönelik Özel'in eleştirilerine işaret ederek, kafalarına tabanca dayanarak, "başımıza geçeceksin" dediklerini, kendisinin bunu reddettiğini anımsattı. Akar, "Yatağınıza yattığınızda düşünün, kafanızda tabanca varken, hayır diyebilecek kaç kişi var? Denemeden söylemeyin, deneyin. Akıncı'ya götürdüler, etrafımızda silahlı insanlar, bir sürü asker. Bütün o alçakların önünde tek başına oturuyorum. 'Bunu okuyun, imzalayın' dediler. İmzalamadım. Sayın Özel'in, terör örgütlerine dahi söylemediği hususu, bir genelkurmay başkanına... 49 yıl hizmet yaptım ben... Keşke Atatürkümüzün partisinde sizin gibi bir grup başkanvekili olmasaydı." demişti.