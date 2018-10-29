Türkiye ekonomisine katkılarıyla, teknolojik alt yapısıyla ve yolcu deneyimine getirdiği yeniliklerle uluslararası havacılığın yeni merkezi olacak olan İstanbul'un 3. Havalimanı açılışı bugün gerçekleşiyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak İstanbul Yeni Havalimanı'na indi.

Açılış için havalimanına gelen konukları, klasik Türk sanatlarındaki birçok desenden esinlenilerek ortaya çıkarılan, tasarımı modacı Ettore Bilotta'ya ait yeni üniformalarıyla THY'nin kabin memurları karşılıyor.

Öte yandan eski Başbakanlardan Tansu Çiller ile eşi Özer Çiller, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Tuluyhan Uğurlu, Orhan Gencebay, Sevim Emre, Oktay Kaynarca, Aziz Yıldırım, Ali Ağaoğlu, Ferit Şahenk, Yavuz Bingöl, Şafak Sezer, Burcu Esmersoy, Demet Şener, eski bakanların da aralarında bulunduğu siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda davetli de havalimanına gelmeye başladı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Museviler Hahambaşı İsak Haleva Süryani Ortodoks Kilisesi Mor Filiksinosu Metropolit Yusuf Çetin de açılışın yapılacağı alana geldi.

Ayrıca açılışa katılacak bazı THY uçakları da havalimanına iniş yaptı.

Açılış öncesinde Okay Temiz ve Roman Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Orkestrası konser verdi. Sahnede yer alan dev ekrana, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarının fotoğrafları yansıtıldı.

Bir akrobasi grubunun, terminaldeki gösterileri de konuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Yaklaşık 30 ambulansın konuşlandırıldığı havalimanında, 100'ün üzerinde sağlık çalışanı, 10 UMKE ekibi ve çok sayıda güvenlikçi görev yapıyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 16:48