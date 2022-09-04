Erdoğan, İnançer için başsağlığı mesajı paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok kıymetli mutasavvıf ve gönül insanı Ömer Tuğrul İnançer Beyefendinin vefatından derin bir teessür duymaktayım. Sayın İnançer'e, Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet, derecatı ali olsun." ifadesini kullandı.