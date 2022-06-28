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Erdoğan İspanya'ya uçtu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Madrid'de gerçekleştirilecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne iştirak etmek üzere "TC-TRK" uçağı ile İspanya'ya hareket etti.

Güncel 28.06.2022, 12:44
Erdoğan İspanya'ya uçtu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İspanya'ya gitti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçaktaki "Republic of Turkey" yazısının "Republic of Türkiye" olarak değiştirildiği görüldü.

#recep tayyip erdoğan #NATO #ispanya
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