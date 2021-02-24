Erdoğan: İstanbul'u seviyorsanız bedelini hizmet ödeyerek vereceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

"Aziz İstanbullular, AK Parti il teşkilatımızın kıymetli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, değerli dava ve yol arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum.

Saygıdeğer divan sizleri özellikle selamlıyorum. Kongremizde görev üstlenecek arkadaşlarımızı, il yönetimimizi şimdiden tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

AK Parti İstanbul teşkilatlarımızda ana kademede, kadın, gençlik kollarında vazife üstlenmiş, partimize katkı vermiş tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bu kardeşlerimizden darülbekaya irtihal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum.

Kurulduğu günden bugüne AK Parti'de bir değişim rüzgarı eser. Değişim dediğimiz hayatın gerçeğidir. Bazen de herhangi sebep aranmaksızın gelir kendini dayatır. Mesela bugün burada İstanbul'un her sokağını, her hanesini muhabbetle kucaklayacağına inandığımız bir dava arkadaşımıza il başkanlığı görevini tevdi edeceğiz. 1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek bir arkadaşımızı, Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz.

Osman Nuri Kabaktepe çok uzun yıllardır şahsen tanıdığımız, gayretine, samimiyetine, davamıza sadakatine bizzat şahitlik ettiği kardeşimizdir. Bayram Şenocak kardeşimden devraldığı sancağı çok daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum. Bayram Şenocak kardeşime ve ekibine hizmetleri sebebiyle şahsım, yol arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.

İnşallah bu iş tabii burada bitmiyor. Kendileriyle bundan sonra farklı platformlarda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Partimizin 7. Olağan Kongre sürecini ülkemizin her yerinde değişimin vesilesi haline dönüştürmeye çalıştık. İlçe teşkilatlarımızda yüzde 70, il teşkilatlarımızda yüzde 65'i bulan oranlarda yeni isimler nöbeti devraldılar. Bu gece saat 03.00'e kadar beraber çalıştık.

Şu anda mevcut yönetimimizin yaş ortalaması 39. Genç, dinamik bir yapıyla inşallah yola devam. Yönetimimizde en son bildiğim kadarıyla 15 hanım kardeşimiz vardı değil mi? Bu da AK Parti'nin diğerlerinden farklı yanını ortaya koyuyor. Aynı şekilde bir o kadar da genç var. Bunlar da 30 yaş grubu altında. AK Parti dinamik bir parti. AK Parti bugünü değil geleceği kuşatan bir parti.

Kuruluşunun üzerinden 20 yıla yakın süre geçtiği halde hala Türkiye'nin en büyük partisi olmamızı, Türkiye'nin yönetiminde alternatifsiz konumunda bulunmamızı işte bu değişim gerçeğine borçluyuz. İlçe ve il kongrelerimizde hamdolsun herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Gençler yaş önemli değil demeyin. Fatih'in yaşı kaçtı ona bakacaksın. Fatih unutmayın gençler 21 yaşında bir çağı kapadı, bir çağı açtı.

Yaş da gençti, ruh da. İşte şimdi aynısını bizler de gençlerimizle beraber inşallah bütün ülkeye değil, dünyaya haykırıyoruz ve dünyada da bunun uygulamasını yapacağız. Niyetimiz il kongrelerimizin tamamına yakına bizzat katılmaktı. Bu İstanbul kongresi benim 7. kongrem. Tabii salgın şartları sebebiyle birkaç il dışında bunu gerçekleştiremedik. Kongrelerimize canlı bağlantı ile iştirak ederek arkadaşlarımızın heyecanlarına ortak olmaya çalıştım. 24 Mart 2021 Çarşamba günü 7. Olağan Büyük Kongremizi Ankara'da toplayarak bu süreci taçlandırıyoruz.

81 ilimizdeki kongrelerde görevlerine devam eden veya yeni görev alan tüm kardeşlerimi yönetimleriyle birlikte tebrik ediyorum. İstanbul için merkezi güldan yani dünyanın merkezi derler. İstanbul Fatih'in olduğu kadar Ebu Eyyubel Ensari, Akşemseddin'in ve daha nice gönül sultanlarının şehridir. Böyle bir şehre hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür. İstanbul'u anlamadan Türkiye'yi anlayamazsınız. İstanbul'u büyük bir aşkla sevmeyen hiç kimsenin bu ülkeye, bu şehre, bu partiye hizmet edebilmesi mümkün değildir.

Bu İstanbul ki sade bir semtini sevmek bile bir ömre bedel. Bu İstanbul ki gözleri kapalı bile dinlenir. Adını göklere yazarsanız düşlerinizden mehtabının kaybolacağından korkarsınız. Zaman mekân aşıp geçmiş sevgilimizdir, vatanımızdır. Güleni şöyle dursun ağlayanı bahtiyardır. İki kıtadaki insanlar gibi sarmaş dolaş olacak semtleri vardır. Rahmetli Aşık Veysel gibi insana seversen olayım yârin dedirtir. İstanbul'u sevmek ne kolaydır ne de bedelsizdir. Bu şehri seviyorsanız önce onun hakkını vereceksiniz. Önce bedelini kendisine hizmet ederek ödeyeceksiniz."

Ayrıntılar gelecek...

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 18:14