Erdoğan, Karahasanoğlu için taziye mesajı paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Karahasanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum" paylaşımında bulundu.
Güncel 13.08.2022, 12:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Karahasanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Akit Grubu'na ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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