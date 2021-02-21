Cumhurbaşkanı Erdoğan M. Emin Saraç Hocaefendi'nin kabri başında Fatiha Suresi okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Camii’nde cenaze namazına katıldığı Türkiye’nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç Hocaefendi'nin kabri başında Fatiha Suresi’ni okudu.
Tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye’nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
M. Emin Saraç Hocaefendi'nin tabutuna Cumhurbaşkanı Erdoğan da omuz verdi. Saraç’ın cenazesi taşınırken tekbir getirildi.Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021, 17:10