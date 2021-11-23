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Erdoğan, Merkez Bankası Başkanıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile bir araya geldiği aktarıldı.

Güncel 23.11.2021, 16:56
Erdoğan, Merkez Bankası Başkanıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya yakın bir kaynağın Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bugün Ankara’da bir araya geldi.

Görüşme, Dolar/TL kurunun geçen haftadan bu yana devam eden sert değer kayıplarının ardından gerçekleşti.

Görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı. Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı.

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#Erdoğan #merkez bankası #kavcoğlu
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