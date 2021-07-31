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Erdoğan: 'Orman yangınlarından etkilenen bölgeler afet bölgesi ilan edildi'

Günlerdir devam eden yurdun belli yerlerinde çıkan orman yangınlarının yaşandığı bölgelerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir duyuru yaptı. Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini belirtti.

Güncel 31.07.2021, 11:05 31.07.2021, 11:11
Erdoğan: 'Orman yangınlarından etkilenen bölgeler afet bölgesi ilan edildi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkanlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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#Erdoğan #yangınlar #afet #Bölge
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