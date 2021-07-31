Erdoğan: 'Orman yangınlarından etkilenen bölgeler afet bölgesi ilan edildi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkanlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.

Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettik.



Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/WNEe70dyKl — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 31, 2021