Erdoğan: 'Orman yangınlarından etkilenen bölgeler afet bölgesi ilan edildi'
Günlerdir devam eden yurdun belli yerlerinde çıkan orman yangınlarının yaşandığı bölgelerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir duyuru yaptı. Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini belirtti.
Güncel 31.07.2021, 11:05 31.07.2021, 11:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkanlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.
Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettik.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 31, 2021
Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/WNEe70dyKl
Kaynak: AA
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