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Erdoğan Özbekistan'a uçtu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere "TC-TRK" uçağı ile saat 10.20'de Özbekistan'ın Semerkant kentine hareket etti.

Güncel 10.11.2022, 10:49
Erdoğan Özbekistan'a uçtu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay ve ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Semerkant'a gitti.

#recep tayyip erdoğan
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