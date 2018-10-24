Erdoğan Prens Selman'la görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman ile telefonla görüştü ve görüşmede Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için ortak çaba harcanması ve atılması gereken adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre veliaht prensin talebi üzerine bugün Erdoğan ile Muhammed bin Salman bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaynaklar, "görüşmede Kaşıkçı cinayetinin bütün yönleriyle aydınlatılması için ortak çaba harcanması hususu ve bu çerçevede atılması gereken adımların ele alındığını" belirtti.

Veliaht Prens Selman, "Sonuca Türkiye ile koordineli ulaşacağız. Adalet üstün gelecek, suçlular cezalandırılacak" dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2018, 18:37