Erdoğan, Putin - Biden kavgasında tarafını seçti

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2020 ABD seçimlerine müdahalede bulunduğunu iddia ederek "Putin katil bedelini ödeyecek, yakında göreceksiniz'' dedi.

Putin ise bu açıklamanın ardından Biden'ı kastederek ''Ona sağlıklar dilerim'' ifadesini kullandı. Bu ifade, 'Putin'in, Biden'ın akıl sağlığı ile dalga geçtiği' olarak yorumlandı.

Erdoğan Biden'ın sözlerini beğenmedi

Söz konusu tartışma iki ülke arasında yeni bir diplomatik sürtüşmeye neden olurken, konu Erdoğan'a da soruldu.

Erdoğan, Biden'ın yakışıksız bir tavır takındığını ifade ederek, ''Putin akıllıca ve şık bir yanıt verdi'' dedi.

Dünya Bülteni