Erdoğan rahip Brunson gerilimi için ilk kez konuştu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray ve Pentagon'dan gelen Rahip Andrew Brunson ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Başkan Erdoğan, ev hapsine çıkarılan Rahip Brunson nedeniyle ABD ile yaşanan gerilim hakkında ilk kez konuşan Erdoğan, ''Bence bunların hepsi psikolojik savaş. Yaptırımla geri adım atmayız. Brunson konusunu pazarlık yapmadık. Brunson konusunda tavır değişikliği Trump'ın sorunudur. İddia edildiği gibi bir pazarlık yapılmamıştır. Biz göbeğimizden ABD'ye bağlı değiliz. Samimi bir ortağı kaybedeceğini de unutmamalı'' ifadelerini kullandı.

''ÖZKAN İÇİN YARDIM İSTEDİK ANCAK BRUNSON'I PAZARLIK YAPMADIK''

Güney Afrika'da gazetecilerin soruları üzerine Erdoğan Ebru özkan olayına dair de bilgi verdi. Erdoğan, ''Tavır değişikliği benim değil Trump’ın sorunudur. Yani oturup konuşacağız, şudur, budur. Söylenmeyen şeylerin söylenmiş gibi ortaya konulmasını elbette doğru bulmayız. Bunların en yakın şahidi Dışişleri Bakanımızdır. O bunları biliyor. Aynı şekilde İbrahim Kalın’ın da özel temsilcim olarak, onun özel temsilcisiyle neler görüştükleri de belli. Her halükarda Brüksel’den sonraki olay, bir pazarlık neticesinde ortaya çıkmış değil. Öyle bir şey yok. Dışişleri Bakanımız aracılığıyla, Ebru Hanım’ın (Ebru Özkan) İsrail’den çıkışına yardımcı olunması iletilmiştir. Ancak Ebru cezaevinde değildi zaten. Serbest bırakılmış ama pasaportuna el konulmuştu. Biz de Ebru’ya, ‘Sen büyükelçiliğe geç, orada kal, oradan ayrılma’ demiştik. Ebru kızımızın İsrail dışına çıkmasına müsaade etmiyorlardı. Biz ABD’lilere, serbest bırakılmış ve de hiçbir günahı olmayan Ebru kızımızın pasaportunun verilerek İsrail’den Türkiye’ye dönüşüne yardımcı olabileceklerini söyledik. '' dedi.

Erdoğan, ''Ama onlara, ‘Bunun karşılığında biz de size Brunson’ı vereceğiz’ demedik; böyle bir şey konuşmadık, aramızda bu tür bir pazarlık olmadı. Bununla beraber, kendisi sağ olsun, Ebru konusunda Netenyahu’yu aramış. Nitekim Netenyahu’nun, ‘Bana Trump telefon etti, biz de bıraktık’ gibi bir açıklaması oldu. Ama iddia edildiği tarzda bir pazarlık olmamıştır.'' ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2018, 02:54