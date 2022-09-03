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Erdoğan, Samsun'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya adresinden bugün TEKNOFEST Samsun'da olacağını açıkladı.

Güncel 03.09.2022, 08:57
Erdoğan, Samsun'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'e katılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'e katılımına dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "Milli teknoloji hamlemizin lokomotifi, yeni ufuklara açılmanın, geleceği tasarlamanın, en yeni teknolojilerin festivali... Yarın ben de gençlerimizle birlikte TEKNOFEST Samsun'da olacağım." ifadelerini kullandı.

#Erdoğan #TEKNOFEST
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