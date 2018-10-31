Erdoğan: SİPER hayırlı olsun

Milli Teknoloji Geliştirme Altyapı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde TÜBİTAK Sage harp başlığı raylı sistem testi ve Pulat tahrip sistemi etkinlik testi gerçekleştirildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından notlar;

Bugün burada birbirinden önemli milli teknoloji geliştirme alt yapılarını ve sanayi projelerini test etmek için bir araya geldi. Bu projelerin ülkemizi kazandırılmasında emekleri geçen bütün hocalarımıza ve mühendislerimizi tebrik ediyorum. Yüksek çözünürlüklü gözlem uyduları, uydu fırlatma sistemleri konusunda gerçekten önemi neticeler alıyoruz. Hedeflerimizden biri de uydu kameraların ve büyük çaplı aynaların ülkemizde üretilmesiydi. OPMER işte bu amaçla kurulmuştur.

Kritik tasarımların, bilgi birikimlerinin ve ödenen yüksek tutarlarının yurt içinde kalmasını sağlıyoruz. Ürünleri ölçüm ve entegrasyon faaliyetlerini de bu istasyonda yürüteceğiz. Ülkemizde ilk kez kurulan OPMER dünyada sayılı laboratuvarlardan birisidir.

Savunma sanayinde yüzde 20'lerde olan millilik oranının bugün yüzde 65'lere çıkardık işte bu başarının arkasında açılışını yapmış olduğumuz tesis gibi sergilenen maharetler vardır.