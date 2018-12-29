Erdoğan son başkan adaylarını açıkladı: İBB Başkan adayı Yıldırım oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 31 Mart Yerel Seçimleri İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı için Sinan Erdem Spor Salonu'na geldi. Erdoğan'a, Sinan Erdem Spor Salonu'na gelişinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, milletvekilleri ile AK Parti yetkilileri eşlik etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım oldu.
AK Parti'nin yerel seçimde belediye başkan adayları
Adalar - Özlem Öztekin Vural
Arnavutköy - Ahmet Haşim Baltacı
Ataşehir - İsmail Erdem
Avcılar - İbrahim Ulusoy
Bayrampaşa- Atila Aydıner
Büyükçekmece- Mevlüt Uysal
Bağcılar - Lokman Çağrısı
Bahçelievler - Hakan Bahadır
Bakırköy - Mehmet Umut
Başakşehir - Yasin Kartoğlu
Beylikdüzü - Mustafa Necati Işık
Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız
Beykoz - Murat Aydın
Çatalca- Mesut Üner
Çekmeköy - Ahmet Poyraz
Esenler -Mehmet Tevfik Göksu
Esenyurt - Azmi Ekinci
Eyüp Sultan - Deniz Köken
Fatih - Ergün Turan
Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta
Güngören - Bünyamin Demir
Kadıköy - Özgül Özkan Yavuz
Kağıthane - Mevlüt Öztekin
Kartal - Ebubekir Taşyürek
Küçükçekmece - Temel Karadeniz
Pendik - Ahmet Cin
Sancaktepe - Şeyma Döğücü
Sarıyer - Salih Bayraktar
Sultanbeyli - Hüseyin Keskin
Sultangazi - Abdurrahman Dursun
Şile - İlhan Ocaklı
Tuzla - Şadi Yazıcı
Şişli - Niihal Yıldırım
Ümraniye - İsmet Yıldırım (Kiptaş GM)
Üsküdar - Hilmi Türkmen
Zeytinburnu - Ömer Arısoy
Cumhur İttifakından MHP'li aday
Silivri - Volkan Yılmaz
İstanbul yol ayrımında
Erdoğan: "Şimdi İstanbul yeni bir yol ayrımında. Yeni bir tercih aşamasında. İnşallah İstanbul, 31 Mart 2019 akşamı, sakinlerinin her yerde güldüğü, huzur ve mutluluk içinde yaşadığı bir şehir olarak geleceğe taşıyacak belediye başkanlarını seçecek" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasındaki bazı başlıklar şu şekilde
"AK Parti olarak hem Büyükşehir'de, hem de ilçelerde tüm benliğini İstanbul'a adamış adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız."
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 29 Aralık 2018, 16:45