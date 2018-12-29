Erdoğan son başkan adaylarını açıkladı: İBB Başkan adayı Yıldırım oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 31 Mart Yerel Seçimleri İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı için Sinan Erdem Spor Salonu'na geldi. Erdoğan'a, Sinan Erdem Spor Salonu'na gelişinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, milletvekilleri ile AK Parti yetkilileri eşlik etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım oldu.

AK Parti'nin yerel seçimde belediye başkan adayları

Adalar - Özlem Öztekin Vural

Arnavutköy - Ahmet Haşim Baltacı

Ataşehir - İsmail Erdem

Avcılar - İbrahim Ulusoy

Bayrampaşa- Atila Aydıner

Büyükçekmece- Mevlüt Uysal

Bağcılar - Lokman Çağrısı

Bahçelievler - Hakan Bahadır

Bakırköy - Mehmet Umut

Başakşehir - Yasin Kartoğlu

Beylikdüzü - Mustafa Necati Işık

Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız

Beykoz - Murat Aydın

Çatalca- Mesut Üner

Çekmeköy - Ahmet Poyraz

Esenler -Mehmet Tevfik Göksu

Esenyurt - Azmi Ekinci

Eyüp Sultan - Deniz Köken

Fatih - Ergün Turan

Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta

Güngören - Bünyamin Demir

Kadıköy - Özgül Özkan Yavuz

Kağıthane - Mevlüt Öztekin

Kartal - Ebubekir Taşyürek

Küçükçekmece - Temel Karadeniz

Pendik - Ahmet Cin

Sancaktepe - Şeyma Döğücü

Sarıyer - Salih Bayraktar

Sultanbeyli - Hüseyin Keskin

Sultangazi - Abdurrahman Dursun

Şile - İlhan Ocaklı

Tuzla - Şadi Yazıcı

Şişli - Niihal Yıldırım

Ümraniye - İsmet Yıldırım (Kiptaş GM)

Üsküdar - Hilmi Türkmen

Zeytinburnu - Ömer Arısoy

Cumhur İttifakından MHP'li aday

Silivri - Volkan Yılmaz

İstanbul yol ayrımında

Erdoğan: "Şimdi İstanbul yeni bir yol ayrımında. Yeni bir tercih aşamasında. İnşallah İstanbul, 31 Mart 2019 akşamı, sakinlerinin her yerde güldüğü, huzur ve mutluluk içinde yaşadığı bir şehir olarak geleceğe taşıyacak belediye başkanlarını seçecek" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasındaki bazı başlıklar şu şekilde

"AK Parti olarak hem Büyükşehir'de, hem de ilçelerde tüm benliğini İstanbul'a adamış adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız."

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2018, 16:45