Erdoğan: Suriye meselesini masada değil sahada çözeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane’de düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İster içeride ister dışarıda olsun, bu milletin işine, aşına, ekmeğine göz dikenleri asla affetmeyeceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, "Silahlı terörü bitirmekte ne kadar kararlıysak ekonomik terörü bitirmekte de o kadar kararlıyız." dedi.

Erdoğan, "Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil, sahada mutlaka çözeceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atacağımız adımlarla pazartesinden itibaren bir başka enerjiyle yola koyulacağız." dedi.

Kaynak: AA