Erdoğan: Tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz. Aldığımız tedbirleri vatandaşımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz. Sağlık hizmetlerindeki başarısını sosyal ve ekonomik desteklerle taçlandıran Türkiye, kendini kriz ikliminin dışında tutabilmiştir" diye konuştu.

AA