Erdoğan, TÜGVA açılışında gençlere ümit verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'nın Eyüpsultan'daki Genel Merkezi binasının açılışı gerçekleştirildi.

TÜGVA açılışında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin son 16 yılından rahatsız olanlar, senelerdir kendilerini imtiyazlı vatandaş konumunda görmeye alışanlardır.. Biz, demokrasinin geliştirilmesi, hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesi yolunda çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Erdoğan'ın konuşmasındaki bazı anabaşlıklar şu şekilde:

Gençlik geleceğimizdir, istikbalimizin teminatıdır, güçlü ve müreffeh bir Türkiye’nin garantisidir. Gençliğini ihmal eden geleceğini de tehlikeye atıyor demektir. Öyle ki gençliğine değer vermeyen ve ihtimam göstermeyen bir devlet ayakta kalamaz.

Şimdi millet olarak yeni bir dönemin arifesinde bulunuyoruz. Bu dönemin adı yeniden diriliş, yeniden şahlanış dönemidir. Bu dönem, yeniden büyük Türkiye idealimizi pratiğe dökme dönemidir.

Gençlerimizle hayalleri arasındaki engelleri kaldırmaya gayret ediyoruz

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2018, 13:42