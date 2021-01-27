Erdoğan: AK Parti'yi bugünlere getiren milletimizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor .

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Her seçimden birinci çıkmamızın nedeni halkımızla gönül bağımızdır. Türkiye'nin son 18 yılda nereden nereye geldiği açıkça ortadır. Ülkemizin demokrasi ve ekonomide adeta çağ atladı. Esasen sadece meclis grup toplantısını yapamadığımız şu aylarda salgın döneminde yaptığımız başarılar ortadadır. Depremzede vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tuttuk ve evleri tek tek teslim etmeye devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Grup Toplantısı'nda gündemi değerlendirdi. Erdoğan, CHP'nin 'militan' söylemine çok sert çıktı, "Bunlara göre, kendilerine oy vermeyenlerin yüzde 75'i militan" dedi. Erdoğan, herkesi dava açmaya davet etti. Erdoğan, erken seçim çağrılarına da yanıt verdi, "Sabrın varsa 2023 haziran ayını bekle" diye konuştu. Erdoğan, reform ile ilgili çalışmada son aşamaya gelindiğini bildirdi, "Yakında kamuoyuna duyuracağız" dedi. Erdoğan, Z kuşağına geçmişteki sefalet döneminin iyi anlatılması gerektiğini de belirtti.

"2023 haziran ayını bekleyin"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis'teki kapalı grup toplantısına katıldı. Erdoğan, burada gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, reform paketi ile ilgili, "Yakında hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz reform paketlerini Meclis'imizin takdirine sunmaya başlayacağız. Ülkemizi 2023 ve sonrasına taşıyan köklü düzenlemeler içerdiği görülecektir. Reform sürecine hep birlikte sahip çıkacağız." derken, erken seçim çağrılarına da, "2023 haziran ayını bekleyin" yanıtını verdi.

Erdoğan, CHP'nin tepki çeken 'militan' söylemine de çok sert sözlerle yüklendi.

Bilindiği gibi salgın nedeniyle ara verdiğimiz il kongrelerimize 13 Ocak'ta yeniden başladık. 2 haftada 27 kongremizi bugün tamamlamış oluyoruz. Bu vesileyle kongrelerimizde görev üstlenen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Kongrelerimize verdiğiniz destek için de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Milletvekili arkadaşlarımın en verimli şekilde, bölgelerinde çalışmalarını gerçekleştirdiğine inanıyorum.

"AK Parti'yi bugünlere getiren milletimizdir"

AK Parti'nin 18 yılda 15 seçimden başarı ile çıkmasının sırrı milletimiz ile olan gönül bağıdır. AK Parti'yi bugünlere getiren milletimizdir. Biz de vefa borcumuzu ülkemizi daha iyi noktalara getirerek ödemeye çalışıyoruz.

Eski Türkiye'de yaşamamış, o sıkıntıları çekmemiş, o baskılara maruz kalmamış gençlerimize o günleri anlatmakta zorlanıyoruz. Ülkemizin ekonomide çağ atladığını mukayeseli olarak anlatmak şarttır.

Dün Elazığ'da sayısı 8 bini bulan deprem konutlarının teslimine katıldım. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tutarak bir yılda konutların önemli bölümünü teslim ettik. Yaza kadar 20 bin konutun tamamını hak sahiplerine vermiş olacağız.

GAP'ın en önemli bölümlerinden biri olan Silvan projesi 8 önemli barajı ve 23 sulama tesisini kapsayan dev bir projedir. Bu projenin hayata geçmesi için önemli bir eşiği geride bıraktık.

Ülkemizin içinden geçtiği şu kritik dönemde, hükümetimize, ekonomimize verdikleri destek için TÜGİK yönetimine teşekkür ediyorum. Daha önce de DEİK ile görüşmüş, neler yapabileceğimizi konuşmuştuk.

AA

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 13:45