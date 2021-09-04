Erdoğan: 'Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin şahidi milletin kendisidir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki Salarha Tüneli'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Doğu Karadeniz'in giderek gelişen ticareti, turizmi, sanayisi ile üniversitemizin artan cazibesi bölgedeki trafiği yoğunlaştırmıştır.

"Yarım saat süren ulaşım 5 dakikaya inecek"

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılmasıyla bu bölgedeki yük ve insan trafiği artacaktır. Bu tünel Rize'nin 70 yıllık hayalidir. Tünel sayesinde 14 kilometreyi bulan ve neredeyse yarım saat süren dağın ardı ile önü arısındaki ulaşım artık 4,5 kilometreye ve 5 dakikaya inecektir.

Bugün burada Rize'miz için büyük öneme sahip bir başka proje olan Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesinin de temel temelini atıyoruz. Kentsel dönüşüm projemizin şimdiden şehrimize ve hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyorum.

"Yıkılan yerleri de süratle yeniden inşa ediyoruz"

Deprem, sel ve toprak kayması. Bulunduğu iklim ve coğrafi yapısı itibarıyla adeta ülkemizin kaderidir. Afetlerin ardından hemen hasar tespit çalışmalarını tamamlıyor. Yıkılan yerleri de süratle yeniden inşa ediyoruz. Karadeniz bölgemizde yakın zamanda Rize'miz de bu tür afetlerle karşılaşmıştır. Selin ve orman yangınlarının zarara yol açtığı bölgelerde yaraları sarıyoruz. Kastamonu ve Sinop gibi şehirlerimizde yaşanan afetlerin yaralarını da sarıyoruz.

Ülkemizin 81 vilayetinin her biri canımızdan bir parçadır. Açılış ve üniversite programımızı vesile ederek bu programa Rize'den başladık. Rize'mizin ilçe ve köylerindeki hasar tespit çalışmalarını tamamlayarak hemen kolları sıvadık.

Daha önceki projelerle inşa edeceğimiz konut sayısı 548'i bulmaktadır. Rize'mizin en önemli sorunu olan çarpık yapılaşmanın önünü kesmek için çok önemli adımlar attık. Riskli alanları yıkarak yeniden inşa ediyoruz. Ayrıca turizm sektörü için Rize'nin cazibesini artırmak amacıyla çeşitli yatırımlar yapıyoruz.

"Ayder'in atık su, yağmur suyu, elektrik hatları ve tüm yolları yenileniyor"

Ayder Yaylası'nda yenileme ve koruma projesi uyguluyoruz. Ayder'in atık su, yağmur suyu, elektrik hatları ve tüm yolları yenileniyor. Atalarımız, dedelerimiz, babalarımız bize cennet gibi bir Rize bıraktı. Biz de evlatlarımıza, torunlarımıza, gelecek nesillere çok daha hayat kalitesi yüksek bir Rize bırakmakta kararlıyız. Küresel iklim değişikliği Karadeniz bölgesi gibi yerlerin değerini daha da artırıyor.

Türkiye'de bir kesim var. Ağızlarını her açtıklarında 19 yılda siz ne yaptınız ki diye soruyor. Bu soruyu kimlerin sorduğunu biliyorsunuz değil mi? Böyle bir soruyu ancak kendisi, annesi, evlatları bu ülkede yaşamamış birisi sorabilir. Türkiye'nin son 19 yılda nereden nereye geldiğinin şahidi bizatihi milletin kendisidir.

Bugün de yine bir taraftan dün Hurmalık'taki o tünellerin açılışını yaptık. Bugün de Salarha Tüneli'nin açılışını yapıyoruz. Onun için ben bu bay Kemal'e ve CHP'nin tabanına sesleniyorum. Gelin de Rize'yi görün. Dikili bir ağacınız yok. Yaşı 30-35'in altında olanlar eski Türkiye'yi hatırlamayabilir ancak büyüklerinden dinlemiştir. Türkiye'yi 19 yılda ne yaptınız diyenlerin içindeki kötü niyeti elbette biliyoruz. Tereddüte düşenler olabilir diye ülkemize kazandırdığımız eserleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Son atamalarla birlikte İstanbul'da 20 bin öğretmenin atamasını yaptık. 713 bin yeni öğretmenimizi göreve başlattık. Üniversite öğrencisi yasısını 1,5 milyondan 8,5 milyona yükselttik. Gençlik merkezi sayımızı 9'dan 376'ya çıkardık. Sağlıkta yatak sayımızı 155 binden 255 binin üzerine çıkartık. Gençlik merkezi sayımızı 9'dan 306'ya çıkardık. Mahkeme sayısı adli yargıda yüzde 84, idari yargıda yüzde 38 arttı. Son 19 yılda 431 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptık.

Bölünmüş yol mesafemizi 28 bin 284 kilometreye, otoyol uzunluğumuzu 3 bin 532 kilometreye çıkardık. Jandarma ve Sahil Güvenliği İçişleri Bakanlığı'na bağlayarak iç güvenlikte koordinasyonu sağladık. Kara yolu tünel sayımızı 83'ten 447'ye çıkardık. Denizcilikte tersane sayımız 34'den 84'e çıktı. 2002 yılında sadece 3 bin olan geniş bant abone sayısı bugün 84 milyona ulaştı.

"Salgın ve tabii afetlerle adeta büyük imtihanlar geçirdik"

Ardı ardına yaşanan nice siyasi, sosyal, ekonomik saldırı dalgasının ardından salgın ve tabii afetlerle adeta büyük imtihanlar geçirdik.

Bunca musibetin teki bile başka bir ülkede yaşansa veya geçmişte bizim başımıza gelse ortaya çıkacak krizin altından bunlar kalkamazdı ama biz kalktık.

Sınır güvenliğimizi tahkim ederek güneyimizi kuşatmayı hedefleyen terör koridorunu yıktık, attık.

TRT