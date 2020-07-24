Erdoğan ve Bahçeli Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı kısa açıklamasında “Artık burası aslına döndü, camiydi tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer.” dedi.

Erdoğan ayrıca bugün Ayasofya Camii’nde toplan 350 bin kişinin cuma namazına iştirak ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Cuma namazını eda etti.

Kısıklı’daki konutundan ayrılan ve saat 12.00 sularında Ayasofya Meydanı’na gelen Erdoğan, vatandaşların alkışları ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

Namaz kılmak için meydanları dolduranlar, Erdoğan‘ın gelişiyle çeşitli sloganlar da attı.