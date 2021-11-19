Erdoğan ve Bahçeli'nin "Türk Dünyası" pozu Yunanistan'ı rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile, geçtiğimiz gün Beştepe'de bir araya geldi. İkili görüşmesinde, siyasi ve ekonomik meseleleri görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme ve yaklaşık 45 dakika süren toplantıda Bahçeli, üzerinde çalıştığı ve özel olarak tasarlayıp çizdirdiği "Türk Dünyası Haritası"nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

İLK TEPKİ RUSYA'DAN GELMİŞTİ

İki liderin görüşmesine damga vuran fotoğraf, Rusya'da gündem olmuş ve haritanın Rusya coğrafyasını da kapsaması bir mesaj olarak algılanmıştı.

YUNAN BASINI POZU "KIŞKIRTICI" BULDU

MHP lideri Bahçeli'nin hazırladığı harita Rusya'dan sonra Yunanistan'ı da rahatsız etti. Yunan Greek City Times adlı haber sitesi, iki liderin harita ile verdikleri pozu "kışkırtıcı" olarak tanımlarken, "Erdoğan, Trakya ve Kıbrıs'ı da içeren kışkırtıcı bir 'Türk dünyası' haritasına sahip" yorumunu yaptı.