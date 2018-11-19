Erdoğan ve Putin TürkAkım açılışında

31.5 milyar metreküp Rus doğal gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım'ında deniz kısmının tamamlanması törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılıyor. Erdoğan ve Putin ortak açıklama yapıyor.

Erdoğan, "TürkAkım ikili ilişkiler ve bölge jeopolitiği açısından tarihi bir projedir" ifadesini kullandı. Boru hattının karaya çıktığı Kıyıköy'de santralin inşaatının devam ettiğine dikkat çeken Erdoğan, TürkAkım'ın 2019 testleri sonrasında faaliyete hazır olacağını söyledi. Erdoğan, hattan gelen doğalgazın yarısının Avrupa'ya iletilmesinin planlandığını aktardı.

100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFLENİYOR

Türkiye'nin 1987'den bu yana Rusya'dan 387 milyar metreküplük gaz tedarik ettiğine vurgu yapan Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaretin arttığına dikkat çekti. Erdoğan "Hedefimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmaktır" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, projeye TürkAkım adını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiğini söyledi.

Toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp olan projenin deniz kesimi, 930 kilometre uzunlukta 2 boru hattından oluşuyor. Her bir hattın kapasitesi yıllık 15,75 milyar metreküp.

Hat Rusya'nın Anapa kentinden çıkarak Türkiye'de Kıyıköy'e giriş yapıyor. 2019 sonunda Ruya'dan Türkiye'ye doğalgaz akmaya başlayacak. TürkAkım, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi sanayi kentlerine doğal gaz sağlayarak bölgedeki üretimin güvencesi olacak.

Bir hatla Türkiye'ye 15,75 milyar metreküp doğalgaz gönderilecek. İkinci hatla Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğal gaz taşınacak. İkinci hat Türkiye'den Yunanistan'a ya da Bulgaristan'a bağlanacak. Bu konuda görüşmeler sürüyor.

15 MİLYON EVİN YILLIK DOĞAL GAZINI KARŞILAYACAK

Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye doğalgaz ticaretinde söz sahibi ülkelerden biri olacak. Türk Akım devreye girdiğinde 15 milyon hanenin yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılamış olacağız" dedi.



Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2018, 15:46