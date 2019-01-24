Erdoğan Yapay Zeka'ya dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamalarının Tanıtılması Töreni'nde yaptığı konuşmasında, "Her ülke yeni döneme yeni isimler veriyor. Biz ise ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ ve ‘Dijital Türkiye’ diyerek bu süreçte yerimizi alıyoruz." dedi.

Yapay Zeka konusuna değinen Erdoğan, "Bugün artık gücün belirleyicisi, sahip olunan veri ve bunları işleme kabiliyeti olarak ifade ediliyor. Verinin değere dönüşmesi ise ancak yerli ve milli bir anlayışla sahiplenilmesiyle mümkündür. Yapay zeka, her alanda dünyanın geleceğine damga vuracak yepyeni bir devrimdir. Bu büyük değişim sürecini kontrollü şekilde yürütmemiz gerekiyor. Gerekli hazırlığı yapmadan böyle bir değişim seline kapılmak bizi yeniden çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya getirecektir. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, yapay zeka konusunda nereye varılırsa varılsın, insan her şeyin merkezinde olmaya devam edecektir." dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2019, 13:04