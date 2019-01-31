Erdoğan yerel seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda, partisinin seçim manifestosunu açıkladı.

İşte Erdoğan'ın 11 maddelik seçim manifestosu:

1- Şehir planları konusunda, uzun vadeli ihtiyaçları gözeten ve hakkaniyete uygun yöntemler takip edeceğiz. İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle geçit vermeyeceğiz.

2- Altyapı ve ulaşım projelerini hızlandırıp yaygınlaştırarak, şehirlerde yaşayan insanlarımızı trafikte boğulmaktan kurtaracağız. Otopark meselesini, hem şehir planlarında, hem de imar uygulamalarında asli öncelik haline getireceğiz.

3- Kentsel dönüşüm projelerini, şehirlerimizi hem deprem riskinden, hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak geliştireceğiz. Bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübelerin ışığında, bina bazlı kentsel dönüşümden ziyade, alan bazlı kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz.

4- Benzersiz şehirler hedefimiz doğrultusunda, her şehrin kendi coğrafyasına, iklimine, tabiatına, tarih ve insan dokusuna, büyüme alanlarına uygun gelişme modelleri hazırlayacağız. Şehirlerimizi, asli karakterlerini güçlendirerek, koruyarak yaşatmayı esas alacağız.

5- Akıllı şehirler ile teknolojinin imkanlarını, özellikle de yerli çözümleri teşvik ederek, şehirlerimizin emrine sunacağız. Mobil teknolojilerin böylesine geliştiği bir dönemde, Türkiye’yi bu büyük yarışta geri bırakmayacağız.

6- Çevreye saygılı şehirler ile, canlı veya cansız tüm varlıklarla birlikte uyum içinde bir hayat sürdürebilmemizi sağlayacağız. Şehirlerimizi yeşil alanlarıyla güzelleştirirken, kitlesel tüketimden kaynaklanan atıkların çevreyi kirletmesine engel olacağız.

7- Sosyal belediyecilik anlayışı ile Aile Danışma ve Yaşam Merkezleri, Kadın ve Gençlik Merkezleri, Engelli ve Yaşlı Merkezleri gibi hizmetleri en küçük yerleşim birimlerine kadar götüreceğiz. Sporu her kesimin hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirecek altyapıyı kuracağız.

8- Yatay şehirleşme, şehircilik vizyonumuzun merkezinde yer alacaktır. Gönüllerimize hitap eden mekânlar bütünü olan şehirlerimizi, toprakla daha çok buluşan, mahalle kültürünü yaşatan, komşuluk ilişkilerini canlı tutan yatay mimari anlayışıyla geliştireceğiz.

9- Halkla birlikte yönetim ilkesiyle, belediye faaliyetleriyle ilgili kararlara, şehir sakinlerinin en üst seviyede katılımını temin edeceğiz. Bilhassa, insanların hayatlarını doğrudan ilgilendirecek büyük projelerde, bu istişare yöntemini kullanacağız.

10- Tasarruf ve şeffaflık, her faaliyetimizi milletimizin gözü önünde, her türlü bilgiye, belgeye erişimin açık olduğu bir yöntemle yürüteceğiz. Belediyelerimizde hakka, adalete, maşeri vicdana, hukuka aykırı davranan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.

11- Değer üreten şehirler ile AK Parti belediyeciliğini bir üst aşamaya taşıyoruz. Şehirlerimizi gayrimenkul odaklı zenginleşme aracı olmaktan çıkartıp, insanın kültürel ve ekonomik üretkenliğinden kaynaklanan katma değerle güçlenen mekânlar haline getireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Manifestomuzu sizlerle paylaşmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Önümüzdeki seçimlerde milletimizin tercihini yine hizmet siyasetinden yana kullanarak, AK Parti'yi açık ara birinci parti olarak çıkaracağınıza inanıyorum. 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkacak sonucun şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Şimdi manifesto metnimize geçiyorum:

İnsan şehirler kurar, yollar, köprüler yapar. Kıtadan kıtaya uzanır. Uzaya çıkar ama gönlü ancak bir gönülde sükuna erer. Bir gönle girdiğinde kendini bulur. Bir genç kızın hayali, bir delikanlının umudu, bir yaşlının yalnızlığı bir çocuğun kucak açışı gönülde karşılık bulur. Kuşa, böceğe, ağaca, çiçeğe gönlünü açıp kim rahmet nazarıyla bakıyorsa eşrefliğinin farkına varır. Gönlünde alemi taşır.

Şehri emanet görmek, emanet almak ancak gönül sahibiyse olur, gönüllere girerek olur. O zaman gönülden gönüle köprü kurulur. İnsan tüm mahlukata gönlünü açar, gönül şehirleri kurulur. Gönül tevazudur, gayrettir, samimiyettir, Rahman'ın evidir. İnsan tüm evrenin kalbidir, şehir de bunların mekanıdır.

"ŞEHİRLERİMİZE VE BELEDİYELERE ÇOK BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

AK Parti olarak şehirlerimize ve belediyelere çok büyük önem veriyoruz. Ülkemizde şehir olarak ifade edebileceğimiz illerde nüfus yüzde 50'yi aştı. Şehirlerde yaşayan insan sayısı artarken, gelir dağılımı da bozuluyor. Yapay zeka gibi yeni teknolojiler kimi belirsizlikleri de beraberinde getiriyor. Ekolojik tahribat dünyayı daha çok tahrip ediyor.

Son iki asırda çarpık kentleşmeden, çevre kirliliğinden terör olaylarına pek çok olayla boğuşan dünyamız çok ciddi bir yol ayrımına gidiyor. Bu bizi belediye hizmetlerinde daha çok düşünmeye sevk ediyor. Dünyayı ve hayatımızı nasıl idrak ediyorsak, yaşadığımız şehirlere de öyle şekil veririz.

Nasıl oldu da böylesine zevkli bir medeniyet müktesabatından, böylesine hoyrat bir anlayışa sevk olduk. Bize göre bireysel hırslar elinde şekillendirilmesi yatıyor. Milletin değerlerine sahip çıkmayanın şehircilik mirasına sahip çıkması işin tabiatına aykırı olurdu.

Türkiye uzun süre yönetimine hakim olan, vizyonsuz, öngörüsüz, kifayetsiz, plansız, istikrarsız, umursuz, hastalıklık zihniyetler elinde oyalanmıştı. Kadim şehirlerimiz dahi bu hastalıktan kendini kurtaramadı. Bizler tüm siyasi hayatı bu çarpıklıklarla geçen AK Parti kadroları olarak ülkemizin hizmetine koştuk. Eksiklerimiz ve hatalarımız elbette olmuştur ama tüm samimiyetimiz ve gücümüzle ülkemizi maddi ve manevi medeniyet değerleriyle buluşturmak için çalıştık.

"BİZİMKİSİ BİR AŞK HİKAYESİ"

Şuna inanıyorum; bizimkisi bir aşk hikayesidir. Sevdiğinizde yok olursanız aşk olur. Belediyelerde başlayan bu büyük yürüyüşümüz sürekli gelişerek sürmüştür. Bu süreçte şehirlerimizi mazisiyle barışık ve geleceğe kucaklayacak hizmetlere kavuşturmak amacıyla hem belediyelerde hem merkezi idari kuruluşlarda ter döktük. Cumhuriyet tarihinde yapılanların katbekat üzerinde hizmet ortaya koyduk.

AK Parti belediyecilikte çığır açmış kadrolar tarafından kurulmuş bir partidir. AK Parti'nin belediyelerdeki başarılarının gerisinde halka hizmet, Hakk'a hizmet paradigması vardır. Emaneti korumayı ve ehline teslim etmeyi esas olan düşünce 24 saate, 7 güne yayan bir yönetim pratiği sergilenmiştir. Bu kadro belediye çalışanlarının yetişemediği kimi hizmetlerin aksamadan yürümesini, parti teşkilatlarından şahıslarla gerçekleştiecek kadar kendini işine adamıştır.

Milletimizin karşısına 1994 seçimlerinde bu ülkenin, CHP'den tevarüs ettiği, çöp, çukur ve çamurla mücadele diyerek yola çıktık. Çünkü CHP çöptür, çukurdur, çamurdur. Öyle devraldık İstanbul. 2004'te 'Yerel kalkıma başlıyor' sloganını kullandık ve o günden bugüne belediye başkanlarımızın önüne çok büyük hedefler koyduk. Şehirlerimizi çok ileri hizmet standartına kavuşturduk. 2009'da 'İşimiz hizmet, gücümüz millet' diyerek marka şehirler hedefledik. İstanbul'da Habitat-2 toplantısı düzenlendi ve İstanbul dünyanın en temiz şehri olarak kayıtlara geçti. Potansiyeli olan her ilimizi marka şehre dönüşmesine destek verdik.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ VURGUSU

Türkiye'nin hedefleri değiştikçe belediyeciliklte hedeflerimizi daha ileriye taşıdık. Her türlü vesayet, darbeye karşı milletiiz önünde hizmet vermeye karar verdik. 15 Temmuz'da olduğu gibi milletimizle birlikte mücadele ederken, hizmet yarışında yine en önde olduk. Şimdi de tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönüş işi diyerek gönül belediyeciliği sözüyle millletimizin huzuruna çıkıyoruz. Halkımıza yeni bir vizyonla şehirlerimizi daha ileriye taşımanın sözünü veriyoruz.

Hedefimiz önce milletimizin gönlünü kazanmak, ardından oyunu almaktır. Her seçimin bir imtihan olduğunu biliyoruz. 31 Mart'tan başarıyla çıkmak için geçmişte yaptıklarımızla yetinmiyoruz. Yeni projeler geliştiriyoruz. Tıpkı ülkemizin diğer projeleri gibi şehirlerimiz için de kısa, orta ve uzun vadeli strateji belgeleri hazırlayacağız.

Kısa vadeli hedefleri her yıl, orta vadeli hedefleri belediye başkanlarımızla, uzun vadeli hedefleri de 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarıyla takip edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde izleme merkezi kuruyoruz. Tasarruf ve şeffaflığa kadar pek çok faydasını göreceğimiz bu sisteme belediyelerimizi de entegre edeceğiz. Benzer bir sistemi genel merkezimide hizmete geçireceğiz. İlkesiz, işlevsiz ve denetimsiz planlamayı da ortadan kaldıracağız.

Türkiye'yi bugüne kadar olan uygulamaların ötesinde yeni bir şehircilik vizyonuyla hazırlıyoruz. Belediye başkanlarımız hizmetkar olmaya geliyoruz anlayışıyla görevlerini sürdürecekler. Selçuk mimarisinin sadeliğini, Osmanlı zarafetini ve günümüzün anlayışını yaygınlaştıracağız.

İnsanlarıyla birlikte ağacından hayvanlarına kadar herkesin huzur içinde yaşadığı belediyecilğie AK Parti ile ulaşacağız. Klasik belediye hizmetleri belediyecilik anlayışından çıkmıştır. Bunların üzerine ne koyabildiğiniz önemlidir. AK Parti belediyleri her insana adaletle hürmet edecek, maddi manevi varlıklarına sahip çıkacak, herhangi bir kesime değil sadece milletine ve devletine sadakat gösterecek başkanlarla yönetilecektir. Bunun için memleket işi gönül işi diyerek çıkıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz sonra inşallah 31 Mart yerel seçimlerinin manifestosunu açıklayacağız. Bu manifestoyla birlikte bu yerel seçimlerin çerçevesini çizmiş olacağız. Yerel seçimlere, partimiz MKYK, MYK yoğun bir çalışmayla hazırlandı. Şu anda da bu hazırlıkların neticesinde bu yerel seçimlerde hangi çerçevede neler yapacağız bunlarını hazırlıklarını bitirdik" dedi.

"Bizi zaten özellikle merkezi yönetimde neler yaptığımızı biliyorsunuz. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, dış politikada neler yaptık, neler yapıyoruz bunları zaten biliyorsunuz" diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Yerel seçimde İstanbul'dan yola çıkarken 3Ç demiştik, çöp, çukur, çamur. Niye CHP demek çöp demektir, çamur demektir, çukur demektir. Biz bunları yok ettik, modern şehirler meydana getirdik. İstanbul'da Binali Bey'le bu yola devam ediyoruz, edeceğiz. Ankara'da Mehmet Özhaseki kardeşimizle bu yola devam ediyoruz, edeceğiz. İzmir'de de Nihat Zeybekci kardeşimizle İzmir'i çok farklı bir şehir haline getireceğiz. Bütün büyükşehirlerde, illerde Cumhur İttifakı olarak yeni bir süreç başlatacağız.

Bir tarafta zillet ittifakı, öbür tarafta Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı'yla; PKK terör örgütünün kol kola girdiği CHP, malum partilere 31 Mart'ta gereken dersi vermeye hazır mıyız?"