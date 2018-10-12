Erdoğan'dan memura genelge: Vatandaşın işini hızlıca çözün

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılmasına yönelik genelgesinin Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirildi.

Başkan Erdoğan, genelgede, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde sorun çözen, çözüm üreten, sonuç ve vatandaş odaklı devlet anlayışı ile bürokrasinin azaltılmasının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin öncelikli hedeflerinden olduğuna vurgu yaptı.

Kamu hizmetlerinde hantallığa neden olan hususların ortadan kaldırılmasının öneminin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gecikmeksizin bilgi verilecek"

"Milletimize hizmetlerin süratli ve en iyi şekilde sunulması, devlet ve millet bütünleşmesini zedeleyen davranışlardan kaçınılması gerekmektedir. Bu itibarla kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tüm başvurularda, talebin sonuçlandırılması başka bir idari makamın görev alanında kalsa dahi başvurular anında incelenerek takip edilecek, talebin ilk başvuru yerinde neticelendirilmesine özen gösterilecek, başvuru sahibine yapılan işlemler hakkında gecikmeksizin nihai ve kesin bilgi verilecek."

Başkan Erdoğan genelgede, başvuruların süratli ve doğru sonuçlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınacağını belirtti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 09:35