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Erdoğan'dan şehit Okan Meteöz'ün ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Güncel 02.09.2022, 15:49 02.09.2022, 18:33
Erdoğan'dan şehit Okan Meteöz'ün ailesine başsağlığı mesajı

Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün ailesine taziye dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, şehit Meteöz'ün ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileğini iletti.

#Erdoğan #Okan Meteöz
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