Erdoğan'dan sert açıklama: Bağını koparmış zavallılardır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak diğerlerini kötüleyenler Gazi Mustafa Kemal’in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

30 Ağustos bir milletin bağımsızlığı ve şerefi için neleri göze alabileceğini an açık ispatıdır. Malazgirt’e ne kadar samimiyetle sahip çıkıyorsak 30 Ağustos’a da aynı samimiyetle heyecanla sahip çıkıyoruz.

Malazgirt ne kadar bizimse İstanbul’un Fethi ne kadar bizimse Çanakkale de Dumlupınar da Sakarya da bizimdir. Bu zaferlerin hepsi şehitlerimizin kanlarıyla bu topraklara vurduğumuz birer mühürdür.

Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak diğerlerini kötüleyenler Gazi Mustafa Kemal’in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır.

Zaferler bu eserlerle kutlanır, lafla değil. Zafer diye bir kararlılığınız varsa bu eserleri dikersiniz.

İnsanlarımızı birbirine düşürmek isteyenler, bu ülkenin topraklarına nifak tohumu ekenler, gereken cevabı yine milletimizden alacaktır.

Nuri Demirağ’ın Kayseri’de kurduğu uçak fabrikası savunma sanayimizin öncüleri olarak halen hafızalardadır, tüm bu kritik düşünceler dönemin vizyonsuz idarecileri tarafından sabote edilmiştir. Ülkemizin ilk uçak fabrikasının özellikle kapısına 1950 yılında kilit vuranlarla bugün bizi savunma sanayinden attığımız adımlardan dolayı eleştirenler aynı sığ zihniyetin mensuplarıdır. Sakarya’daki tank palet fabrikamızı diline dolayanlar bu ülkeyi 2002 yılına kadar yurt dışına %70 bağımlı hale getirenlerdir.

Sakarya'daki tank palet fabrikamızı diline dolayanlar, bu ülkeyi 2002'ye kadar yüzde 70 oranında dışa bağımlı hale getirenlerdir. 2002'de 62 savunma projesi üretirken bugün bu rakam 700'e yaklaştı. Son 5 senede 350 proje başlattık.

Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışında tedarik edilmesine asla razı değiliz. İHA ve SİHA üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesinden biriyiz. Sınır ötesi operasyonları başarıyla gerçekleştiriyoruz.

Ordumuzun göz bebeği Atmaca'yı yıl sonunda TSK envanterine katacağız. Birçok ülke satın almak için bizimle görüşüyor.

ayrıntılar geliyor...

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2020, 16:48