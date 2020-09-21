Erdoğan’ın avukatları iş başında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren manşeti nedeniyle Yunan Dimokratia gazetesi hakkında soruşturma başlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, Erdoğan'la ilgili hakaret içeren manşet atan Yunan gazetesinin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.
Yunanistan’da Dimokratia isimli bir gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küfür içeren bir haberi manşetine taşıdı.
Erdoğan’ın görselinin yer aldığı Dimokratia gazetesinin birinci sayfasında “S… git Erdoğan” başlığında bir haber yer aldı.
Haberin detayında ise “Sultanın şizofrenik taleplerine Yunanistan nasıl cevap vermesi gerekirdi?” ifadesi kullanıldı.Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020, 12:04