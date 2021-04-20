Erdoğan'ın tarihi konuşmaları kitaplaştırıldı

AK Parti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünyada büyük yankı bulan konuşmalarını “Seninle, Gençlikle, Geleceğe” adıyla kitaplaştırdı.

Girişinde Erdoğan’ın söyledikleri, yaptıkları ve dünyaya karşı duruşuyla Türkiye’nin değil, dünyadaki pek çok coğrafyanın kaderini değiştirdiği belirtilen kitapta 1997’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken okuduğu şiir, 2007’de yüzde 47 ile iktidar olmasının ardından yaptığı balkon konuşması, 2009’da Davos’taki “one minute” çıkışı ile FETÖ’nün hain darbe girişimi sırasında yaptığı çağrı da yer aldı.

HAFIZALARA KAZINAN VURGULAR

Yine Erdoğan’ın konuşmalarında sıklıkla vurguladığı bazı sözler de kitaba girdi. Bunların arasında, “Yerli ve milli”, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”, “Kimsesizlerin kimsesi, sessiz yığınların sesi”, “İleri demokrasi”, “Durmak yok, yola devam”, “Hedef 2023”, “Rabia”, “Dünya beşten büyüktür”, “Milletin adamı”, “Biz emri dağdan değil, Hak’tan ve halktan aldık”, “İnlerine gireceğiz”, “Kudüs kırmızı çizgimizdir” ve “Yeni Türkiye” gibi sözler ve bu sözlerin ne anlama geldiği bulunuyor.

AYASOFYA’NIN DİRİLİŞİ

Kitabın son kısmında ise “Ayasofya dirilişi” başlığı yer aldı. Ayasofya’nın dirilişinin Mescid-i Aksa’nın özgürlüğe kavuşmasının habercisi olduğu vurgulanırken, şu ifadeler yer aldı: “Ayasofya’nın dirilişi dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir. Ayasofya’nın dirilişi sadece Müslümanların değil onlarla birlikte tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir.”

Kaynak: Yenişafak