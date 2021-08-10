Eren-13 operasyonlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Jandarma İHA/SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle Şırnak-Bestler Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Güncel 10.08.2021, 08:42
İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt-Bestler Dereler bölgesinde 3 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak-Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando birliklerince operasyon düzenlendi.
Jandarma İHA/SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle yürütülen operasyonda 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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