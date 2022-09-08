Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında 2 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında 2 terörist öldürüldü.
Güncel 08.09.2022, 09:55 08.09.2022, 10:11
Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında, Şırnak'ın Cudi dağı Cevizdüzü kırsalında, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Cudi dağı Cevizdüzü kırsalında, 7 Eylül'de J-SİHA, Anka ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı nokta operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlara devam ediliyor.
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