Eren Abluka-30 operasyonu başlatıldı

Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'da "Eren Abluka-30 (Lice/Birlik-Abalı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel" Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; jandarma komando özel operasyon, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 920 personel ve 56 operasyonel tim görev alıyor.

3,6 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonun ilk gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Birlik ve Abalı mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 70 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde yaklaşık piyasa değeri 3 milyon 600 bin TL tutarında; 30 kg toz esrar, 107 kg kubar esrar, 1 milyon 150 bin 710 kök kenevir bitkisi, 182 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları'nın, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.