"Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Operasyonu"nda silah, mühimmat ve uyuşturucu bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlıkları koordinesinde, kış üslenmesi hazırlığında olan terör örgütü PKK/KCK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla 3 bin 651 personelin katılımıyla 24 Aralık'ta başlatılan ve nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen "Eren Abluka Sonbahar-Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu" sürüyor.

Operasyonda, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığınca Lice'nin Akçabudak ve Çiftlik mahalleleri ile Kulp'un Sarım çayı bölgesinde devam eden arazi ve temas araması neticesinde, 4 sığınak bulundu, 445 kilogram toz esrar, 3 uzun namlulu silah, 2 havan mühimmatı, çeşitli çaplarda 11 bin 995 fişek, uzun namlulu silaha ait 6 şarjör, el yapımı patlayıcı düzeneği, 40 kilogram amonyum nitrat, 5 tüp, 23 pil bloğu, 570 pil, çok miktarda sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen esrar ve delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.