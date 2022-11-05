Eren Abluka Sonbahar-Kış-9 Operasyonu başladı
Bitlis’te 570 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-9 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu” başlatıldı.
Güncel 05.11.2022, 12:54
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis'te “Eren Abluka Sonbahar-Kış-9 (Bitlis-Merkez-Çeltikli/Tanrıyar) Şehit J.Tğm.Baki Koçak Operasyonu” başlatıldı.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 570 personel 43 operasyonel tim görev alıyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terörün tamamen ortadan kalkana kadar operasyonların sürdürüleceği vurgulandı.
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