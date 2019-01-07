Eren Erdem'e 19 yıl hapis istendi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) tutuklu Parti Meclisi üyesi ve eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem hakkında kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında mütalaasını açıklayan savcı, Erdem için 19 yıla kadar hapis istedi.

Eren Erdem, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından 21 Mayıs 2018’de Atatürk Havalimanı'na gitmiş, ancak hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı nedeniyle çıkış yapamamıştı.

29 Haziran 2018’de tutuklandı, halen Silivri Cezaevi’nde tutuluyor.

Ne olmuştu ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Karşı gazetesine yönelik soruşturmada ifadesi alınan gizli tanık “Ayçiçeği” hakkında milletvekili Erdem'in açıklama yaptığı ve bu açıklamaların kapatılan Zaman gazetesi ve Aktif haber sitesinde yayımlanması üzerine suç duyurusunda bulunulduğu anlatılan iddianamede, aynı şekilde milletvekili Erdem'in gizli tanığı ikinci kez deşifre ettiği ve bunun üzerinde de yeniden savcılıkça suç duyurusu yapıldığı ileri sürülüyor.

İddianameye göre “Karşı gazetesinin sahibi Turan Ababey ile Eren Erdem Gezi Parkı olayları sırasında tanıştılar; Ekim 2013'te gazeteyi kurmayı kararlaştılar, 9 Şubat 2014'te kurulan gazete 66 gün sonra ekonomik sıkıntılar sebebiyle yayın hayatına son verdi.”

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2019, 14:39