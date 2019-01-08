Eren Erdem hakkındaki yakalama kararı çıkarıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında yargılanan Eren Erdem hakkında tahliye kararına yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarılmasını değerlendirirken, "Bütün sürecin sonunda da tahliye kararının çıkmasının ardından Erdem'in derhal tahliye edilmesi gerekiyordu. Fakat bizi burada 5-6 saatten daha uzun süre beklettiler. Eren Erdem'i 5-6 saat hukuka aykırı olarak beklettiler." dedi.

Gökçen, FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada tahliyesine karar verilen sanık Erdem hakkında, savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını Silivri Ceza İnfaz Kurumu önünde gazetecilere değerlendirdi.

Tahliyenin gerçekleşmemesine tepki gösteren Gökçen, sürecin başından beri davayı takip ettiklerini, yaşananların hukuka aykırı olduğunu öne sürdü.

Erdem'in hakim karşısında çıkmadan 90 günden fazla tutuklu kaldığını aktaran Gökçen, "Bugün 192. günüydü. Duruşmada tahliye edilmesi kararı çıktı. Eren Erdem, tek başına ve tek kişilik hücrede kaldı. Birçok milletvekilimizin Eren Erdem'i ziyaretine izin verilmedi. Bütün sürecin sonunda da tahliye kararının çıkmasının ardından Erdem'in derhal tahliye edilmesi gerekiyordu. Fakat bizi burada 5-6 saatten daha uzun süre beklettiler. Eren Erdem'i 5-6 saat hukuka aykırı olarak beklettiler." diye konuştu.

Gökçen, söz konusu kararla suç işlendiğini savunarak, bundan sonra da mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Erdem'in babası Hasan Erdem de bugüne kadar hiçbir yerde beyanda bulunmadığını belirterek, kararı verenlerden korkmadıklarını söyledi.

CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal ve Ali Şeker de karara tepki gösterdi.

Kaynak: AA