Ermeni çetelerinin katliamları bilimsel kazılarla ispatlandı

Kazılarda elde edilen bulgular, Ermeni çetelerin Müslüman ahaliyi insanlık dışı işkencelerle katlettiğini kanıtlıyor.

28 Şubat 1986'daki kazıda Iğdır'ın Oba Köyü'nde Ermeni çeteler tarafından topluca katledilen Türkler'e ait kemikler görülüyor.

Erzurum'un Yeşilyayla Köyü'nde Mart 1918 tarihinde Ermeni çetelerin yaptığı katliama ait toplu mezar görülüyor.

Erzurum'un Yeşilyayla Köyü'nde Mart 1918 tarihinde Ermeni çetelerin yaptığı katliama ait toplu mezar başında dua eden vatandaşlar görülüyor.

28 Şubat 1986'daki kazıda Iğdır'ın Oba Köyü'nde Ermeni çeteler tarafından topluca katledilen Türkler'e ait kemikler görülüyor.

Iğdır'ın Hakmehmet Köyü'nde Eylül 1919 tarihinde Ermeni çetelerce öldürülüp su kuyusuna atılan cesetlerin 6 Ekim 1999'da çıkarılmasının ardından katliamdan sağ kurtulan 92 yaşındaki Hacı Oruç Türkeli görülmekte...

28 Mayıs 2003'de Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Gedikli köyünde 1919 yılında Ermeni çeteler tarafından öldürülen Türkler'e ait iskeletler görülüyor.

7 Temmuz 1993'teki kazıda Erzurum'un Pasinler İlçesi'ndeki Tımarlı Köyü'nde Ermeni çetelerinin katliamına uğrayan Türkler'e ait kemikler görülüyor.

24 Ağustos 2010'da Kars'ın Arpçay ilçesi Küçük Çatma köyünde başlatılan kazılarda 1918'de Ermeni çeteler tarafından öldürülen Müslüman Türkler'e ait toplu mezar görülüyor.

Bitlis'in Saray Mahallesi'nde ki toplu mezar kazılarında kurşuna dizilerek öldürülen Türkler'e ait iskeletler görülüyor.

19 Ekim 2010'da Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Yanıkçay köyünde yapılan kazı çalışmalarında 1915 olayları sırasında Ermeni çeteler tarafından öldürülen Müslüman Türkler'e ait bulgular görülüyor.

15 Haziran 2010'daki kazı çalışmasında Erzurum Tepeköy'de Ermeni çeteler tarafından öldürülen Müslüman Türkler'e ait kemik parçaları görülüyor.

Fotoğrafta kazı çalışmaları sırasında bulunan bir kafatasında balta izi görülüyor.

Giresun'un Göreli İlçesi'nde 1. Dünya Savaşı sırasında Rus Ordusu'ndaki Ermeni askerler tarafından kurşuna dizilerek öldürülen 20 Türk gencine ait kemikler görülüyor.

15 Haziran 2010'daki kazı çalışmasında Erzurum Tepeköy'de Ermeni çeteler tarafından öldürülen Müslüman Türkler'e ait kemik parçası üzerinde bulunan kurşun görülüyor.

27 Mayıs 2003'de Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Gedikli köyünde yapılan toplu mezar kazılarında 1919 yılında Ermeni çeteler tarafından öldürülen Türkler'e ait iskeletlerdeki kılıç kesikleri görülüyor.

4 Nisan 1990'da Van'da yapılan toplu mezar kazılarında 1915-1916 yılları arasında Ermeni çetelerin yaptığı katliamda 3 bin Türk'e ait kemikler görülüyor.

AA