Sivas'ın Zara ilçesindeki Ermeni mezarlığında ayin düzenlendi.

İstanbul'dan Zara'ya gelen 35 kişilik kafile, atalarına ait mezarlıkta ayin gerçekleştirdi.

Zara Merkez Mezarlığı yanında bulunan Ermeni mezarlığında Peder Zohrab Civanyan birlikteliğinde düzenlenen toplu cenaze ayininde dua ve ilahiler okundu. Ayin sonunda, mum yakılan ziyaret alanı çevresi üç kez tavaf edildi.

Ayin sonrası konuşan Peder Zohrab Civanyan, "Zaralı yöneticilerimizin ve iş adamı Fethi Aras beyin destekleriyle Zara'ya gelerek atalarımızı ziyaret etme imkanı buluyor, dualar ediyoruz." dedi.

Kafile, ilçe merkezinde ziyaretlerde bulunduktan sonra, Şerefiye köyüne giderek tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Kaynak: AA