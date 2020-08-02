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Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Tortum ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.46'da Erzurum'un Tortum ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA

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