Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ve Tümgeneral Uzun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Kongre Binası'na yürüdüler

Törenin ardından katılımcılar, atlı ciritçiler eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi'nden tarihi Kongre Binası'na kadar kortej yürüyüşü yaptı.

Burada devam eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törende, günün anlamını belirten şiirler okundu.

Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncuları, Milli Mücadele ve Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümünde, Kongre Binası'nda "Erzurum Kongresi"ni canlandırdı.

Oyunculardan Onur Emre Teber'in Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı programda, temsili asker tarafından Türk bayrağı Bakan Varank ve Vali Okay Memiş'e teslim edildi. Varank ve Memiş, Türk bayrağını öperek teslim aldı.

Dua edilen programda, Erzurum Kongresi'nin imzalandığı odada, oyuncular tarafından 23 Temmuz'da yaşananların anlatıldığı temsili gösteri yapıldı.

Erzurum Kongresi'nde alınan kararların basıldığı gazetenin vatandaşlara dağıtıldığı program, Erzurum Halk Oyunları ekibinin ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehtran Takımı'nın gösterileriyle sona erdi.

"Erzurum Kongresi, Milli Mücadelemizin yönünü şekillendirmiştir"

Vali Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, Türk tarihinin önemli sayfalarından olan, Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu ortaya koyup şuurunu yansıtan ve milletçe varisi olmakla onur duyulan binada Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümünü yaşadıklarını söyledi.

İnsanoğlunun yaşadığı mekanlara anlam yüklediğine işaret eden Memiş, şöyle konuştu:

"Erzurum, tarihimiz açısından bakıldığında, mekanda mana kurduğumuz, vatan coğrafyasının müstesna parçalarından birisidir. Şehrimiz, medeniyetimizin önsözü mahiyetindedir, adeta topyekun tarihtir. Anadolu'nun dört bir yanından düşmanla sarıldığı bir dönemde Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla yaktığı Kurtuluş Meşalesi, Erzurum'da harlanmış, bu da tarihimiz açısından yeni bir başlangıcı işaret etmiştir. 23 Temmuz - 7 Ağustos arasında Atatürk'ün başkanlığında gerçekleştirilen ve toplanış şekliyle bölgesel alınan kararlarla ulusal nitelik taşıyan Erzurum Kongresi, Milli Mücadele'mizin yönünü şekillendirmiştir."

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen de kongrede alınan kararların milletin kurtuluşunu ve Cumhuriyet'in doğuşunu sağladığını belirtti.

Kongrede milletimin kaderini değiştiren önemli kararların, milli iradenin temellerini attığını aktaran Sekmen, "Erzurum'da yakılan kurtuluş meşalesi, hürriyet aşkının, milli şuur ve ahlakın, sabrın, aklın, asalet ve cesaretin sembolü oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde Erzurum’da şahlanışa geçen milli irade, devletimizin yeni yol haritasına dönüştü." diye konuştu.