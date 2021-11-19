Erzurum Valisinden açıklama: Enkaz altında kalan 2 kişi kurtarıldı

Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Vali Memiş, Köprüköy ilçesinde bulunduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin mahallelerde tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Memiş, "Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişi sağ çıkarıldı. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor." dedi.

Deprem anında sarsıntının etkisiyle Hınıs-Köprüköy kara yoluna kaya parçaları düştü.

Trafiğe kapatılan kara yolunda jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.