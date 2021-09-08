Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur vefat etti

Uzun zamandır beyin tümörü ile mücadele eden eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti.

Merhum Uğur'un 9 Eylül Perşembe günü (yarın) Balıkesir Zağnos Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Ahmet Edip Uğur kimdir?

7 Nisan 1950'de Balıkesir'de doğan Uğur, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'nde öğrenim gördü. Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı ve AK Parti Balıkesir il başkanlığı yaptı. 2008 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve "Mali ve İdari İsler" Başkanı oldu. Ayrıca Türkiye-Endonezya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı.

Balıkesir milletvekili olarak 18. dönemde parlamentoya girdi. AK Parti Balıkesir Kurucu İl Başkanlığı da yapan Uğur, 22. dönemde ikinci kez milletvekili seçildi. 2007 genel seçimlerinde 23. dönem Balıkesir milletvekili olarak yeniden parlamentoya girdi ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanlığı görevinde de bulunan Uğur, 30 Mart 2014 mahalli idareler seçiminde AK Parti‘den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Uğur, 30 Ekim 2017'de belediye başkanlığı görevinden istifa etti.