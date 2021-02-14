Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı.

Kadir Topbaş için bir dönem belediye başkanlığı yaptığı Beyoğlu Belediyesi'nde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane Yerleşkesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Topbaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, İstanbul Buyuksehir Belediyesi zabıta ekiplerinin omuzlarında Fatih Camisi’ne getirildi. Taziyeleri Topbaş'ın eşi Özleyiş Topbaş ile çocukları Hüseyin Ersan Topbaş, Mustafa Ömer Topbaş ve Kübra Kavurmacı kabul etti.

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Namaza Kadir Topbaş'ın yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP Grupbaşkanvekili Engin Altay, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ankara Valisi Vasip Şahin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 14:48