Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'a FETÖ'den gözaltı

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Uzun'un, "Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım" suçlarından Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı, emniyette ifade işleminin devam ettiği belirtildi.

Uzun'un sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla "Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım" suçunu işlediği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, evinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Sabri Uzun Kimdir?

1978 yılında adım attığı emniyetteki görevini uzun yıllar sürdüren Sabri Uzun 2013 yılına kadar görevine devam etmiştir. 40 yıllık mesleki kariyerinde Türkiye’de meydana gelmiş olan istihbarat meselelerinin çoğuna hakim isimler arasında yer almaktadır.

Özellikle İN-Baykal Kaseti Dink Cinayeti ve Diğer Komplolar kitabının altına imzasını atmış, uzun süre Türkiye’nin gündemini oluşturan gizli meseleler ile ismi sıkça gündeme gelmiştir. Kitap’ta 28 sene süresince tanık olduğu olayları kaleme almıştır.

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun aslen Giresun Eynesil’lidir.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2019, 10:56