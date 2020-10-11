Eski korgeneral Metin İyidil yeniden hakim karşısına çıkacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olan eski korgeneral Metin İyidil, EDOK Kurmay Başkanı olan eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ve EDOK Okullar Komutanı olan eski korgeneral Abdullah Barutcu, haklarındaki hükümlerin Yargıtayca bozulması nedeniyle 22 Ekim 2020'de tekrar hakim karşısına çıkacak.

Yargıtayın bozma kararının ardından dosyanın tekrar gönderildiği Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaya hazırlık zaptını tamamladı.

Mahkeme, davanın 22 Ekim 2020'de görülmesini ve İyidil ile Koçyiğit'in tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

İyidil'in duruşma günü mahkemeye getirilmesi, İzmir'de tutuklu olan Koçyiğit'in video konferans sistemiyle hazır edilmesi için müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme, tutuksuz Barutcu'ya çağrı kağıdı gönderilmesini ve bazı tanıkların dinlenmesi için gerekli yazışmaların yapılmasını kararlaştırdı.

Davanın geçmişi

İyidil ve Koçyiğit ile eski Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı.

Sanıklardan Barutcu ile dönemin Muharebe Geliştirme Başkanı eski tuğgeneral Mehmet Topçu ve gözlem subayı Ersal Duman'ın ise beraatlerine hükmedilmişti.

İstinafa başvurulmasının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, İyidil'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldırmış ve beraatine hükmetmişti. Daire, diğer sanıklara ilişkin hükümleri hukuka uygun bulmuştu.

Bu kararın ardından tahliye edilen İyidil, itiraz üzerine tekrar tutuklanmıştı.

Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise İyidil hakkındaki beraat kararını bozmuştu.

Daire, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar vermesini ve İyidil'in eylemlerine ilişkin eksik inceleme yapılmasını bozma gerekçesi yapmıştı.

Kararda, İyidil'in eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre, "darbeye yardım" suçunu oluşturduğu ancak eksik incelemeler tamamlandıktan sonra "asli fail" olup olmadığına karar verilmesi gerektiği belirtilmişti.

Diğer sanıklar

Daire, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Koçyiğit ile beraatına hükmedilen Barutcu hakkındaki kararları da bozmuştu. Dairenin kararında dosya durumuna göre Koçyiğit'in eylemlerinin "darbeye yardım" suçunu oluşturduğu kaydedilmiş, eksik incelemeler tamamlanınca "asli fail" olup olmadığına karar verilmesi gerektiği belirtilmişti.

Barutcu'nun eyleminin ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçunu oluşturduğu kaydedilmişti.

Eski tuğgeneral Yanıkoğlu'na verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile Topçu ve Duman hakkındaki beraat kararları onanmıştı.

Kaynak: AA