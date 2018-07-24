Eski MİT üyesine sahte kimlik yüzünden hapis

Dünya Bülteni Haber Merkezi

MİT Kontrterör eski Daire Başkanı Mehmet Eymür'e 1995 yılında gizli bir operasyon için farklı bir isimle pasaport, nüfus cüzdanı ve ehliyet düzenlendi. Eymür emekliye ayrılınca bu kimlikleri evindeki kütüphaneye koydu. 2011'de başka bir soruşturmayla ilgili evi aranınca kimlikler bulundu ve hakkında "Sahtecilik" suçlamasıyla dava açıldı.

6 yıl süren davada, Eymür 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Üst mahkeme de geçen hafta ceza kararını onadı. Eymür'den, cezaevine girmek için 10 gün içinde teslim olması istendi.